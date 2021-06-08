Для трудовых мигрантов в России могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли и их вакцинации, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», - сообщил Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.
По его словам, отсутствие трудовых мигрантов - основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день. «Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», - подчеркнул он.
Вице-премьер подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса «еще как ударило» по отрасли.
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