В Эстонии сняли с поезда шестерых пьяных солдат из Англии
Шестеро британских военных были задержаны полицией и сняты с поезда у эстонско-российской границы за пьянство и нарушения общественного порядка, пишет газета «Известия».
Инцидент произошел в выходные. На агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда. Полицию вызвали после того, как персонал несколько раз безуспешно сделал замечание военным. По информации очевидцев, они были в состоянии алкогольного опьянения.
Солдат высадили и передали военной полиции НАТО. Им может грозить дисциплинарное наказание.
Эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's считает, что случившееся могли подстроить «агенты российской разведки». Сейчас по данному факту проводят расследование.
В Эстонии сосредоточено достаточное количество британских военнослужащих. В основном они входят в первый батальон Мерсийского полка.
Ваши планы на лето?
Суд обнаружил в действиях бывшей и.о. заместителя главы Новоржевского района мошеннические действия