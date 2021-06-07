В Эстонии сняли с поезда шестерых пьяных солдат из Англии

17:50, 07 июня 2021, ПАИ

Шестеро британских военных были задержаны полицией и сняты с поезда у эстонско-российской границы за пьянство и нарушения общественного порядка, пишет газета «Известия».

Инцидент произошел в выходные. На агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда. Полицию вызвали после того, как персонал несколько раз безуспешно сделал замечание военным. По информации очевидцев, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Солдат высадили и передали военной полиции НАТО. Им может грозить дисциплинарное наказание.

Эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's считает, что случившееся могли подстроить «агенты российской разведки». Сейчас по данному факту проводят расследование.

В Эстонии сосредоточено достаточное количество британских военнослужащих. В основном они входят в первый батальон Мерсийского полка.