Госдума собирается внести изменения в налоговый кодекс

18:30, 07 июня 2021, ПАИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым, где обсудили изменения в налоговое законодательство в части реализации инициатив, высказанных Президентом на ПМЭФ. Об этом председатель Государственной Думы сообщил журналистам сразу после встречи.



«Договорились, что будем делать все, чтобы эти изменения были приняты в течение двух недель», — сказал Вячеслав Володин.

Также, по его словам, до конца весенней сессии будут реализованы поправки в Бюджетный кодекс, направленные на реализацию Послания президента РФ Федеральному Собранию в этом году.

Вячеслав Володин пояснил, что речь, в частности, идет о реструктуризации региональных кредитов, выданных на инфраструктурные проекты, сумма инвестиций составит около 500 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ сообщил, что малым и средним предприятиям до конца текущего года будут полностью возмещаться комиссии за использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами. Он также поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности, и анонсировал, что новые механизмы поддержки МСП в кредитовании будут запущены уже в этом году. Кроме того, Президент поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.