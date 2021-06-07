Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Госдума собирается внести изменения в налоговый кодекс

Здание Государственной Думы. Фото пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым, где обсудили изменения в налоговое законодательство в части реализации инициатив, высказанных Президентом на ПМЭФ. Об этом председатель Государственной Думы сообщил журналистам сразу после встречи.

«Договорились, что будем делать все, чтобы эти изменения были приняты в течение двух недель», — сказал Вячеслав Володин.

Также, по его словам, до конца весенней сессии будут реализованы поправки в Бюджетный кодекс, направленные на реализацию Послания президента РФ Федеральному Собранию в этом году.

Вячеслав Володин пояснил, что речь, в частности, идет о реструктуризации региональных кредитов, выданных на инфраструктурные проекты, сумма инвестиций составит около 500 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ сообщил, что малым и средним предприятиям до конца текущего года будут полностью возмещаться комиссии за использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами. Он также поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности, и анонсировал, что новые механизмы поддержки МСП в кредитовании будут запущены уже в этом году. Кроме того, Президент поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Ваши планы на лето?

Проголосовать >>>

07 июня 2021

Госдума собирается внести изменения в налоговый кодекс
07 июня 2021

Псковское реготделение «Единой России» избрало делегатов на ХХ съезд партии
07 июня 2021

Александр Котов: Члены и сторонники «Единой России» желают изменить жизнь страны в лучшую сторону
04 июня 2021

О выдвиженцах и лишенцах – в очередном выпуске «Псковского телеграма»
04 июня 2021

Парламенты Северо-Запада поддержали предложения псковичей об изменении методики расчёта дотаций регионам
04 июня 2021

Александр Котов участвует в заседании президиума ПАСЗР
04 июня 2021

Песков анонсировал прямую линию Путина с гражданами в этом году
04 июня 2021

Губернатор Псковской области заключил четыре договора в первый день работы ПМЭФ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...