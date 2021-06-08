Изменился состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова»

11:00, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня в Псковской городской Думе состоялось заседание Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова. В ходе мероприятия депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В частности, предлагается исключить из состава комиссии экс-председателя комитета Псковской области по культуре Жанну Малышеву, советника при президенте ПсковГУ, почетного гражданина Пскова Николая Солнышкина, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» Андрея Мануйлова.

Включить в состав комиссии почетного гражданина Пскова, полковника в отставке Николая Дубика, председателя по культуре Псковской области Ольгу Тимофееву, председателя первичной ветеранской организации администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов Виктора Полякова.

Также был рассмотрен вопрос о награждении Благодарственным письмом Псковской городской Думы настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца в Любятово протоиерея Владимира Андреевича Попова за достижения в трудовой деятельности и вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Пскова.

По итогам заседания комитета парламентарии рекомендовали главе города Елене Полонской вынести на внеочередную 52-ю сессию ПГД озвученные вопросы с рекомендацией депутатам принять.

Протоиерей Владимир Андреевич Попов родился 30 марта 1940 года в с. Доросун Читинской области. В 1964 году окончил Томский педагогический институт по специальности «Немецкий язык». С 1966 по 1973 гг. работал преподавателем в СПТУ-35 города Пярну. 21 сентября 1973 года митрополитом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым) в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рукоположен в сан диакона, 27 сентября - в сан пресвитера. С 1973 года по настоящее время является настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца в Любятово. С 1974 по 1981 гг. являлся секретарем Псковского епархиального управления. В 1984 году окончил Московскую духовную академию. С 1988 по 1996 гг. исполнял обязанности благочинного храмов города Пскова. Удостоен множества богослужебно-иерархических наград.