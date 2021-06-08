Концерт «Ангельские голоса: орган и хор» состоится в печорской кирхе 13 июня

11:45, 08 июня 2021, ПАИ

13 июня в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт «Ангельские голоса: орган и хор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит концертный хор Лицея Искусств «Санкт-Петербург» под руководством Наталии Никоновой, органисты Дина Ихина и Денис Маханьков, флейтистка Екатерина Беганская.

В программе:

И. С. Бах (1685-1750) Хоральная фантазия Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 667

Концерт ля-минор по Антонио Вивальди (1678-1741) II, III части

П. Кошро (1924-1984) Scherzo symphonique

Г. Штёльцель (1690-1749) Bist du bei mir

И. С. Бах (1685-1750) Suscepit Israel из Магнификата

Й. Брамс (1833-1897) Ave Maria

Г. Форе (1845-1924) Павана

Б. Бриттен Missa Brevis ре мажор op.63

В. Вавилов (Дж. Каччини) (1925-1973) Ave Maria

В. А. Моцарт (1756-1791) Jubilate Deo.