Концерт «Ангельские голоса: орган и хор» состоится в печорской кирхе 13 июня
13 июня в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт «Ангельские голоса: орган и хор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Перед слушателями выступит концертный хор Лицея Искусств «Санкт-Петербург» под руководством Наталии Никоновой, органисты Дина Ихина и Денис Маханьков, флейтистка Екатерина Беганская.
В программе:
И. С. Бах (1685-1750) Хоральная фантазия Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 667
Концерт ля-минор по Антонио Вивальди (1678-1741) II, III части
П. Кошро (1924-1984) Scherzo symphonique
Г. Штёльцель (1690-1749) Bist du bei mir
И. С. Бах (1685-1750) Suscepit Israel из Магнификата
Й. Брамс (1833-1897) Ave Maria
Г. Форе (1845-1924) Павана
Б. Бриттен Missa Brevis ре мажор op.63
В. Вавилов (Дж. Каччини) (1925-1973) Ave Maria
В. А. Моцарт (1756-1791) Jubilate Deo.
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