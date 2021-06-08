Поправки в бюджет Псковской области обсудили на совещании у Михаила Ведерникова

15:53, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание, посвященное обсуждению поправок в региональный бюджет текущего года. На нем присутствовали вице-губернаторы, а также руководители профильных управлений региональной администрации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников проанализировал с участниками заседания итоги работы, которая была проведена по его поручению с момента последнего совещания в середине мая текущего года. Вице-губернатор, руководитель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова доложила, что поправки в главный финансовый документ региона подготовлены. За время работы над ними были учтены предложения региональных комитетов, а также курирующих заместителей губернатора.

В рамках вносимых поправок планируется увеличение доходной части бюджета Псковской области: на порядка 992 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета и около 258 млн рублей — региональных поступлений. Все эти средства также учтены в расходной части бюджета, дефицит остался без изменений. Документ будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии Псковского областного Собрания.