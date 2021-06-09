9 июня отмечается Международный день друзей
9 июня отмечается Международный день друзей, сообщает calend.ru.
Международный день друзей придуман именно для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они важны для него, и порадовать их.
В народном творчестве есть немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях: Старый друг лучше новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто друзей.
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