45 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за 8 июня 2021 года

00:46, 09 июня 2021, ПАИ

За 8 июня в Псковской области выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека скончались. 24 человека выздоровели. Об этом написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, глава региона сообщил, что 63 тысячи человек уже сделали первую прививку от covid-19. И из них - 51 тысяча человек полностью завершили вакцинацию.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 38 181 подтверждённый случай коронавируса. За это время в регионе сделано 393 726 тестов на коронавирусную инфекцию.