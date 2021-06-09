Данные переписи населения Пскова за 1828 год выложили архивисты

08:44, 09 июня 2021, ПАИ

Сотрудники Государственного архива Псковской области в Instagram поделились цифрами статистики за 1828 год, которые дают представление о том, как жил Псков почти 200 лет назад. Цифры приводятся в документе «Описание г. Пскова с указанием числа домов, жителей, частей, кварталов и полицейских чинов».

«Город Псков имеет разделение первое – каменною городовою стеною в окружности около 7 верст, сверх того разделяется оный город двумя реками – Псковою и Великою. Город в длину с предместьями простирается на 5, а в ширину на 3½ верст; домов внутри города, кроме казенных, обывательских – 313. За каменною стеною – 208, за рекою Псковою – 321, за Великою рекою – 136, итого всех 978 домов; жителей обоего пола 7580 душ», - говорится в описании.

Из материалов следует, что «для лучшего и необходимого устройства тишины и спокойствия, для надзора со стороны полиции, а при том и для скорого исполнения во множестве случающихся дел, да и для розысков разного рода людей и других предметов» город разделен на 3 части, каждая – на два квартала, каждый квартал – на 9 участков.



Также в документе есть таблица, в которой перечислены «чиновники», состоявшие при полиции города. Среди них: полицмейстер, письмоводитель, два канцелярских служителя, брандмейстер из мещан, городовой, четыре десятских вольнонаемных и трубочист.