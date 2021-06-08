Об опасности поздних обедов рассказала диетолог
Диетолог Тамара Дюкер Фрейман считает, что даже в очень плотном графике работы необходимо выделить время на обед в течение дня, что важно для здоровья. Об этом пишет газета «Известия».
«Нахождение времени на сытный и сбалансированный обед действительно может помочь организовать приемы пищи в течение дня и улавливать настоящие сигналы организма о чувстве голода», - рассказала эксперт.
По ее словам, пропуск обеда может вызвать не только приступы голода, но и снижение уровня сахара в крови, а также раздражительность. Кроме того, это побуждает человека потреблять большую часть калорий вечером, что негативно сказывается на весе и здоровье. Также побочным эффектом пропуска обеда могут стать проблемы со сном.
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