Об опасности поздних обедов рассказала диетолог

10:09, 09 июня 2021, ПАИ

Диетолог Тамара Дюкер Фрейман считает, что даже в очень плотном графике работы необходимо выделить время на обед в течение дня, что важно для здоровья. Об этом пишет газета «Известия».

«Нахождение времени на сытный и сбалансированный обед действительно может помочь организовать приемы пищи в течение дня и улавливать настоящие сигналы организма о чувстве голода», - рассказала эксперт.

По ее словам, пропуск обеда может вызвать не только приступы голода, но и снижение уровня сахара в крови, а также раздражительность. Кроме того, это побуждает человека потреблять большую часть калорий вечером, что негативно сказывается на весе и здоровье. Также побочным эффектом пропуска обеда могут стать проблемы со сном.