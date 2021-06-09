Городскую территорию для проработки «болевых точек» осмотрели депутаты Псковской гордумы в округе №11

11:39, 09 июня 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская, депутат областного Собрания Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Константин Болотин провели совместный контрольный выезд в избирательный округ №11. Выезд организован с целью осмотра городской территории и проработки «болевых точек» округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева, представитель ГИБДД и «УО «Десятый район».

Первым объектом выезда стал строящийся детский сад на улице Коммунальной, 54. Депутат по округу отметил, что строительство идет активно, подрядчик полностью успевает по срокам: «Замечаний нет, объект будет сдан вовремя. Также в этом году здесь будет произведен ремонт проезда для комфортного и безопасного передвижения транспорта».

Следующей точкой контрольного мероприятия стал новый спортивный стадион возле школы №24. Ранее парламентарии выезжали на данный участок, здесь активно велись строительные работы, было заложено основание. На сегодняшний день работы по установке спортивного объекта практически завершены: установлено футбольное покрытие, спортивные и игровые элементы, тренажеры, малые архитектурные формы. К началу учебного года все оставшиеся работы, в том числе по установке освещения, будут завершены.

Осматривая территорию возле дома на улице Печорской, 1а, Константин Болотин отметил, что на отремонтированном тротуаре разрушается тактильная плитка. В адрес подрядчика было направлено письмо с просьбой устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств. В скором времени проблема будет решена.

Кроме того, участники выезда посетили территорию дома на улице Печорской, 1. По словам депутата по округу, этот дом уже вступил в программу «Формирование комфортной городской среды», однако состояние дорожного покрытия требует незамедлительного вмешательства. Татьяна Алексеева отметила, что при наличии заявки УГХ произведет временный ямочный ремонт: организует выравнивание бобкетом и подсыпку асфальтной крошкой. «Организуем взаимосвязь с УГХ, будем смотреть за данной территорией и мониторить, когда необходим будет повторный ремонт», - сообщил Константин Болотин.

В ходе выезда местный житель попросил власти организовать перенос знака «стоянка запрещена» в другое место, так как припаркованные машины возле остановочного комплекса напротив дома №2а на улице Рокоссовского мешают подъезду общественного транспорта. Данный запрос будет направлен в комиссию по безопасности дорожного движения.

Помимо этого, областные и городские власти посетили территорию строительства будущей детской площадки на территории дома №75 по Рижскому проспекту. «Жители сами разработали схему детской площадки, одними из первых попали в программу, но попался недобросовестный подрядчик, который пропал вместе с деньгами и строительство так и не начал. Мы взяли этот вопрос на контроль. Подготовили другое техническое задание с учетом новой заявки, на данный момент вопрос финансирования прорабатывается, в скором времени будет запущен аукцион. К осени уже будет установлена детская площадка с резиновым покрытием», - рассказала Татьяна Алексеева.

Завершающей точкой выезда стал нашумевший объект возле дома на Рижском проспекте, 93. Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на скопление воды на поверхности существующих проездов, а также отсутствие парковочных мест. В настоящий момент здесь идет капитальный ремонт проездов с обустройством парковочной зоны. Работы будут завершены до 31 июля.

Кроме того, псковичи также отметили наличие зарослей борщевика на данном участке. По этому вопросу Константин Болотин направит заявку в УГХ администрации города.