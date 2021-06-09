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Благодарственными грамотами главы Пскова наградили педагогов детсада «Улыбка» Ольгу Еленцову и Надежду Павлову

На итоговом педагогическом совете сотрудников детского сада «Улыбка» благодарственными грамотами главы города Елены Полонской за долголетний и добросовестный труд были награждены заслуженный воспитатель Ольга Еленцова и заслуженный работник дошкольного образования Надежда Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Награды передал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

Оба педагога почти всю жизнь проработали в «Улыбке» и воспитали не одно поколение псковичей. Ольга Еленцова занимается всесторонним развитием малышей, а Надежда Павлова в качестве музыкального руководителя - художественно-эстетическим образованием дошкольников. Благодаря вниманию и неравнодушию педагогов после детского сада ребята выходят полностью подготовленными к школе.

Ольга Еленцова начала работать с дошкольниками 40 лет назад, устроившись сначала няней-санитаркой, а затем воспитателем в ясельную группу «Улыбки». «Я люблю детей, мне с ними интересно, но вообще-то в профессию пришла из-за дочки. Ей был годик, нужно было устроить в садик. Сначала думала, что это временная работа, но потом привыкла, понравилось», - поделилась Ольга Еленцова своей историей.

Коллега Ольги Еленцовой Надежда Павлова проработала в дошкольном образовании 53 года, из них 41 - в «Улыбке», где все это время прививала ребятам любовь к прекрасному. «Это у нас семейное. Тетя была заведующей детским садом в городе Бологое, мама - медработником в саду. А я люблю быть в творчестве, в энергии и дарить это детям. Мне с самого начала и по сей день нравится моя работа!» - рассказала Надежда Павлова.

Помимо собственно работы с детьми, специалист также находила время для коллег-музработников из других детсадов Пскова: Надежда Павлова помогала им переписывать песни, составлять сценарии для занятий, придумывать игры. Ее работы печатались в журнале «Дошкольное образование», а оригинальные сценарии и игры можно найти в сборнике «Праздники в детском саду».

Жители микрорайона «Звездный», родители детей, с которыми занималась педагог, также присоединились к благодарностям и поздравлениям в адрес Надежды Павловой.

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