В Белоруссии останки погибшего фронтовика из Пскова передали для захоронения на родине

11:45, 09 июня 2021, ПАИ

В Минске передали для захоронения на родине останки уроженца Псковской области красноармейца Ивана Анисимова, который погиб в первые дни войны, сообщает БЕЛТА.

8 июня в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах прошла церемония передачи земли и личных вещей (медальона, записки с личными данными) с места обнаружения останков уроженца деревни Покрутище Псковского района, красноармейца Ивана Анисимова участникам международного патриотического форума «Мы помним!», который состоится 9-11 июня в Пскове.

Протоиерей Алексей Васин отметил, что личность солдата и земля с места его кончины отправятся на родину и станут символом единения народов.

«Пусть он будет импульсом для духовного развития как для каждой личности, так и для нашей государственности. Потому что нас сплачивает память и дает нам силы», - добавил Алексей Васин.

Останки красноармейца нашёл личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Белоруссии во время проведения в апреле - августе 2020 года полевых поисковых работ на территории бывшего автопарка воинской части в микрорайоне Масюковщина Минска. Они были извлечены вместе с останками 144 военнослужащих, погибших в 1941-1942 годах в концентрационном лагере смерти Шталаг-352.

«Храм-памятник и крипта были созданы для того, чтобы каждый из нас четко понимал, к чему может привести война и подобные трагические события. Но самое главное, чтобы мы с вами всегда помнили, как ценна жизнь», - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Напомним, что 10 июня 2021 года в 10:00 в Тямше у воинского мемориала в честь 99 земляков, которые ушли на фронт и не вернулись с войны, состоится торжественная акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова».