Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около тысячи литров алкоголя изъяли из незаконного оборота на оптовой базе в Пскове

8 июня в Пскове из незаконного оборота на оптовой овощной базе на улице Ижорского Батальона полиция изъяла около тысячи литров водки, вина, коньяка и пива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, из незаконного оборота изъято 907 литров алкогольной продукции, на которую отсутствовали сопроводительные документы, в том числе 448 литров водки и 439 литров пива, а также 87,5 литра алкогольной продукции без соответствующей маркировки, в том числе 36,5 литра коньяка и 36 литров вина.

Алкоголь продавали без сопроводительных документов, подтверждающих легальность его производства и оборота, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

В отношении собственника торговой базы составлены административные материалы, предусмотренные частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ и частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

09 июня 2021

Проектирование нового терминала аэропорта в Пскове начнётся в течение полугода
09 июня 2021

Останки солдата нашли под яблоней у дома в Печорском районе
09 июня 2021

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове в июле
09 июня 2021

ФОТОФАКТ: Из-за проливного дождя улица Яна Фабрициуса в Пскове ушла под воду
09 июня 2021

Форсирование реки, лазертаг и песни у костра: военно-патриотическая эстафета прошла в Пушкиногорском районе
09 июня 2021

В Любятово открыли кабинет врача общей практики
09 июня 2021

Организаторы форума «Мы помним» назвали главные задачи мероприятия
09 июня 2021

Расписание автобусов в Пскове изменится из-за длинных выходных

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...