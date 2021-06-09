Около тысячи литров алкоголя изъяли из незаконного оборота на оптовой базе в Пскове

12:36, 09 июня 2021, ПАИ

8 июня в Пскове из незаконного оборота на оптовой овощной базе на улице Ижорского Батальона полиция изъяла около тысячи литров водки, вина, коньяка и пива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, из незаконного оборота изъято 907 литров алкогольной продукции, на которую отсутствовали сопроводительные документы, в том числе 448 литров водки и 439 литров пива, а также 87,5 литра алкогольной продукции без соответствующей маркировки, в том числе 36,5 литра коньяка и 36 литров вина.

Алкоголь продавали без сопроводительных документов, подтверждающих легальность его производства и оборота, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

В отношении собственника торговой базы составлены административные материалы, предусмотренные частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ и частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ.