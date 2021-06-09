В Любятово открыли кабинет врача общей практики

13:19, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня в микрорайоне Любятово в Пскове возобновилась работа кабинета врача общей практики, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что кабинет открылся ещё в 2002 году и всегда был востребован среди местных жителей. Через систему «Промед» пациенты могут записаться ко всем специалистам.

«Есть процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики, - отметила Галина Неваленная. - Прививочный кабинет работает по предварительной записи».

Врач общей практики является ключевой фигурой в лечении. «Это основной врач, который уже направляет к другим специалистам», - заметила Галина Неваленная.

Пациентка Галина Сафронова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что раньше делала себе укол сама, а теперь может посещать процедурный кабинет.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой открыть кабинет врача общей практики. Глава региона обещал оперативно исправить ситуацию и возобновить работу кабинета.

К данному учреждению прикреплено около пяти тысяч человек. Посетить кабинет можно ежедневно с 10:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт и полис.