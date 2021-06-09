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Общество

Обслуживание газового оборудования обсудили на заседании председателей советов многоквартирных домов в Пскове

В Центре председателей советов многоквартирных домов состоялось заседание под руководством депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева. Основным вопросом повестки дня стало обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Этот вопрос еще на прошлой встрече стал одним из главных для обсуждения, так как сейчас проводится много проверок техобслуживания и у управляющих компаний возникают трудности с использованием этого оборудования», - отметил Валерий Тюменцев.

Для разъяснения вопроса обслуживания газового оборудования на встречу была приглашена главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова. Участники встречи обсудили периодичность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; порядок информирования населения о его проведении; периодичность проведения проверки дымовых и вентиляционных каналов; порядок и условия приостановления подачи газа при наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая; основные нарушения при техобслуживании.

Кроме того, в ходе мероприятия депутат ПГД Галина Неваленная рассказала о прививочном процессе от COVID-19. Она сообщила, что группы людей от 10 человек могут организовать выездную вакцинацию в своем дворе.

Также Валерий Тюменцев напомнил председателям о приеме предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

С 1 июня по 29 октября жители могут подать заявку на участие в данной программе для благоустройства дворовой территории.

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