Семейная пара из Франции привилась от коронавируса в Псковской области

16:09, 09 июня 2021, ПАИ

Андрэ Шмитт и Кира Андреева из Франции сделали обе прививки от COVID-19 в поликлинике Дедовичской районной больницы, пишет районная газета «Коммуна».

Андрэ рассказал, что его супруга Кира имеет дедовичские корни, и поэтому летний отпуск они предпочитают проводить в России.

«О вакцинации мы задумывались уже давно, но во Франции это пока не представлялось возможным. К сожалению, там очень большие очереди на прививку, а также ограничения по возрасту. Если я уже подходил по году рождения, то моя жена, будучи немного помладше, не подходила», - отметил Андрэ.

Кроме того, во Франции не прививают вакциной «Спутник», а Андрэ и Кира доверяют российской вакцине.

Супруги успешно прошли курс вакцинации и выразили благодарность российской вакцине и медикам Дедовичской районной больницы. Особые слова благодарности Андрэ и Кира выражают работникам регистратуры дедовичской поликлиники, которые отнеслись к ним с полной ответственностью и вниманием, несмотря на то, что при оформлении документов при регистрации иностранного гражданина на прививку возникали некоторые трудности. Также супруги благодарны медсестре прививочного кабинета Елене Степановой за профессионализм и всему персоналу поликлиники за обходительность и ответственное отношение к своей работе.

После прививки у граждан Франции не возникло никаких побочных эффектов.

«В таких условиях не должно быть никакого разделения на «свой-чужой», и не должно быть никакой политики. Ведь жизнь и здоровье человека должны быть в приоритете политики любого государства», - отметила главный редактор газеты Юлия Тимонен.

Случай прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции иностранным гражданином на территории Дедовичского района единичный, но важный и показательный в условиях пандемии.

Юлия Тимонен