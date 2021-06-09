В Псковской области подведены итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

17:43, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел заседание рабочей группы, в рамках которого были подведены итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В начале вице-губернатор отметил, что ранее он провел рабочую встречу с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым, который на федеральном уровне курировал рейтинговое голосование. Он выразил благодарность областной администрации за проделанную работу в данном направлении.

Об итоговых цифрах доложил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что в общей сложности за объекты благоустройства отдали голоса порядка 57 тысяч жителей региона. Голосование признано состоявшимся во всех 26 муниципальных образованиях. Для привлечения внимания к вопросам формирования комфортной городской среды, а также информирования о возможности сделать выбор и улучшить облик населенного пункта были проведены субботники — два областных и всероссийский.

«Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что тот показатель, который установлен в рамках федерального проекта, на этот год в регионе перевыполнен», - заметил Сергей Грахов.

В число муниципалитетов-лидеров по числу проголосовавших вошли Псков (11,2 тысячи), Великие Луки (8,2 тысячи), Великолукский (5,3 тысячи), Псковский (4,5 тысячи) и Островский (3 тысячи) районы.

Руководитель регионального ресурсного Центра поддержки добровольчества Михаил Иванов отметил, что для поддержки проведения голосования зарегистрировалось более 240 добровольцев, 190 из которых прошли обучение и приняли активное участие в мероприятиях во всех 26 муниципальных образованиях. Волонтеры организовывали работу не только стационарных пунктов, а также выезжали по заявкам трудовых коллективов, чтобы организовать голосование на местах.

Самые активные муниципальные образования по активности волонтерского движения — Великие Луки, Красногородский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Палкинский, Печорский, Плюсский, Пыталовский, Усвятский районы.

Реализация проектов-победителей запланирована на 2022 год. Для этого, по словам Сергея Грахова, на муниципальном уровне органы исполнительной власти должны окончательно утвердить те виды работ, которые предложены населением. Управление капитального строительства Псковской области в ближайшее время начнет разработку проектно-сметной документации.

По итогам обсуждения участники рабочей группы обратятся к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову для возможности увеличения коэффициента в рамках выделения средств для тех муниципалитетов, которые активнее всего проявили в рамках рейтингового голосования.