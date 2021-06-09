На молодёжном форуме «Мы помним!» губернатор Псковской области призвал к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

23:06, 09 июня 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 9 июня, посетил патриотический форум «Мы помним!», который объединил в Пскове более ста представителей России и Республики Беларусь. Глава региона принял участие в пленарном заседании, посвященном формированию исторического мировоззрения у молодого поколения.

Михаил Ведерников напомнил, что период Великой Отечественной войны стал одним из самых трагических, но вместе с тем и героических в истории. «В страшные военные годы регион потерял 150 тыс своих сыновей и дочерей, было уничтожено более 5 тыс деревень. Псковская земля содрогалась от массовых расстрелов, издевательств и пыток, от ужасов концлагерей, — подчеркнул он. — Но вместе с тем наша земля стала местом, где совершались невероятные подвиги, которые вдохновляли тысячи людей. Здесь начинался легендарный Партизанский край, а в маленькой Идрице зародилось Знамя Победы. Здесь плечом к плечу сражались не только русские и белорусы, но и многие другие народы Советского Союза».

Губернатор сообщил, что белорусская делегация привезла с собой горсть земли, записку и медальон уроженца Псковской земли, погибшего в концентрационном лагере в годы войны, чтобы передать их родственникам. Также Михаил Ведерников обратил внимание, что весной этого года в Себежском районе состоялась «Вахта памяти», в ее ходе поисковикам удалось найти медальоны и установить имена нескольких погибших бойцов Советской Армии. Среди них оказался и Иван Васильевич Байдак из Минска. В настоящее время удалось найти родную сестру погибшего, которая искала его все послевоенные годы.

Обращаясь к молодежи в зале, губернатор призвал их к сохранению исторической памяти. «Ветеранов становится все меньше, теперь вся надежда на вас — нашу молодежь. Сейчас никто кроме нас не будет защищать наше общее культурное, историческое пространство, наше прошлое», — заметил Михаил Ведерников и напомнил о попытках переписать историю и исказить ее факты.

«Мир стремительно меняется. Пусть правда о Великой Отечественной войне, об истории Великой Победы передается от поколения к поколению и навечно остается в памяти наших народов», — заключил губернатор.

Отметим, что молодежный патриотический форум «Мы помним!» продлится до 11 июня.