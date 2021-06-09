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Экономика

Инвесторов в ЖКХ в малых городах России могут освободить от НДС

В России инвесторов в ЖКХ в городах с населением до 100 тысяч человек могут освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). С таким предложением выступает Правительство РФ, пишет газета «Известия».

Документ был принят в первом чтении Госдумой ещё 26 мая, при этом изначально предусматривалось, что нормы будут действовать в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Концессии предусматривают передачу в руки частных инвесторов объектов социальной инфраструктуры, требующих реконструкции. Инвесторы за определенный срок должны привести их в порядок. Расходы в будущем должны окупаться за счёт эксплуатации объектов.

Эксперты подчеркнули, что освобождения от НДС недостаточно. В настоящее время из-за юридических формальностей концессионеры не могут использовать упрощенный режим налогообложения и проекты зачастую невыгодны.

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