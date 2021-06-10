Глава городского поселения в Себежском районе не отчитался по доходам. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей

09:25, 10 июня 2021, ПАИ

В Себежском районе главу городского поселения «Сосновый Бор» оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он не отчитался по доходам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Администрация городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района не разместила сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы сельского поселения и подчиненных ему муниципальных служащих, членов их семей за 2019 год.

Глава администрации городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в случаях, если такая обязанность установлена законом).