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Политика

Стартовала внеочередная сессия Псковской гордумы

Внеочередная 52-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва стартовала 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В её работе участвует 22 депутата. В проект основной повестки включено семь вопроса, касающихся жизнедеятельности города.

Так, депутатам предстоит обсудить порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора на территории Пскова, внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, решить несколько имущественных вопросов, в частности, о даче согласия муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» на совершение сделки по продаже муниципального недвижимого имущества, закреплённого за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Помимо этого планируется утвердить состав общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова и рассмотреть вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы настоятеля любятовского храма святителя Николая Чудотворца протоиерея Владимира Попова.

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