Житель Куньинского района застрелил из ружья собутыльника

12:58, 10 июня 2021, ПАИ

В Куньинском районе местный житель застрелил собутыльника из ружья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Куньинского района.

В ночь на 2 июня в доме в Куньинском районе двое мужчин распивали спиртное. Позже они поссорились и один из них взял незарегистрированное гладкоствольное ружье, хранящееся в доме, и выстрелил собутыльнику в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.