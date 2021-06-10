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Общество

Житель Куньинского района застрелил из ружья собутыльника

В Куньинском районе местный житель застрелил собутыльника из ружья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Куньинского района.

В ночь на 2 июня в доме в Куньинском районе двое мужчин распивали спиртное. Позже они поссорились и один из них взял незарегистрированное гладкоствольное ружье, хранящееся в доме, и выстрелил собутыльнику в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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