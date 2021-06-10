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Экономика

Депутаты не дали согласия Псковским тепловым сетям на совершение сделки по продаже имущества

Мнения депутатов городского парламента на внеочередной 52-й сессии Псковской городской Думы по вопросу о даче согласия МП «Псковские тепловые сети» на продажу муниципального имущества разделились. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Речь шла о зданиях на Гражданской, 12а, где когда-то располагался электроцех, и по Гаражному проезду, 12 и 14. В одном из них был магазин и теплица, в другом располагался бытовой корпус и столовая.

В настоящее время здания на праве хозяйственного ведения закреплены за предприятием, которое работает стабильно, но кредиторская задолженность составляет более 400 млн рублей.

По словам директора МП «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова, проблему частично можно было бы решить за счет продажи неиспользуемого недвижимого имущества: за три здания, которые сейчас не используются, можно выручить 30 млн рублей.

Большинством голосов депутаты решили, что к этому вопросу нужно подойти более взвешенно, чтобы понимать, какие риски может понести городской бюджет при совершении данной сделки.

Этот вопрос обсудят на заседании профильного комитета, а затем на сессии городской думы.

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