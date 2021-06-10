В Пскове экс-военнослужащий получил срок за избиение сослуживца

17:43, 10 июня 2021, ПАИ

Рядовой по призыву части 12865 признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений с причинением средней тяжести вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Суд установил, что рядовой, находясь возле солдатского общежития войсковой части 12865, вмешался в происходивший между его сослуживцами словесный конфликт и нанес одному из военнослужащих удар кулаком в лицо, причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.