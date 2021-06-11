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Общество

В Орле открылся памятник архимандриту Иоанну (Крестьянкину)

Фото "Орловская Митрополия"

В Орле у Николо-Песковского храма прошло открытие и освящение памятника архимандриту Иоанну ( Крестьянкину), сообщает пресс-служба Орловской епархии Русской православной церкви.  

10 июня состоялось церемония открытия памятника Иоанну Крестьянкину, он находится на территории Николо-Песковского храма по адресу: Орел, улица Нормандия-Неман, 73. 

Митрополит Тихон возглавил церемонию и совершил чин освящения памятника уроженцу города Орла, одному из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви архимандриту Иоанну у Николо-Песковского храма города Орла. 

Отца Иоанна Крестьянкина помнили и узнавали и называли «всероссийским старцем». Слова его пользовались безусловным авторитетом. 

В конце жизни он не мог принимать желающих, несмотря на это ему приходили письма из многих концов света, а он сам на них отвечал. 

Проповеди и книги отца Иоанна открыли духовный мир для многих тысяч людей. 

Сейчас обсуждается вопрос причисления Иоанна Крестьянкина к лику святых.

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