В Орле открылся памятник архимандриту Иоанну (Крестьянкину)
В Орле у Николо-Песковского храма прошло открытие и освящение памятника архимандриту Иоанну ( Крестьянкину), сообщает пресс-служба Орловской епархии Русской православной церкви.
10 июня состоялось церемония открытия памятника Иоанну Крестьянкину, он находится на территории Николо-Песковского храма по адресу: Орел, улица Нормандия-Неман, 73.
Митрополит Тихон возглавил церемонию и совершил чин освящения памятника уроженцу города Орла, одному из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви архимандриту Иоанну у Николо-Песковского храма города Орла.
Отца Иоанна Крестьянкина помнили и узнавали и называли «всероссийским старцем». Слова его пользовались безусловным авторитетом.
В конце жизни он не мог принимать желающих, несмотря на это ему приходили письма из многих концов света, а он сам на них отвечал.
Проповеди и книги отца Иоанна открыли духовный мир для многих тысяч людей.
Сейчас обсуждается вопрос причисления Иоанна Крестьянкина к лику святых.
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