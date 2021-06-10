Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

14:19, 11 июня 2021, ПАИ

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,50% годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отметили, что в мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6,0% (после 5,5% в апреле). По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

«Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - добавили в Центробанке.

Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.