В Пскове осудили закладчиков наркотиков
Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух псковичей, которые подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В 2020 году обвиняемые приобретали наркотические средства через интернет и распространяли путём закладок на территории региона.
В результате суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второму обвиняемому - в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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