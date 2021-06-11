В Пскове осудили закладчиков наркотиков

16:55, 11 июня 2021, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух псковичей, которые подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В 2020 году обвиняемые приобретали наркотические средства через интернет и распространяли путём закладок на территории региона.

В результате суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второму обвиняемому - в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.