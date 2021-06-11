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Политика

Сектанты и охота за короной – в очередном выпуске «Псковского телеграма»

Очередной выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 11 июня, в 18:00. 

В этот раз соведущие обсудили сектантское поведение лидера одной из оппозиционных партий, поговорили о том, что «Единая Россия начинается здесь», а также обсудили зарождение кикшеринга в Пскове и гонения на электросамокаты в Санкт-Петербурге. В центре внимания выпуска оказалась и объявленная кампания по массированной вакцинации от коронавируса: как региональным властям достигнуть заявленной цели по вакцинированию 60 % взрослого населения и с какими трудностями придётся на этом пути столкнуться.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».

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