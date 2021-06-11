Андрей Кульков: Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город

17:44, 11 июня 2021, ПАИ

«Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город», – заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации член сборной России по воздухоплавательному спорту Андрей Кульков.

Пилот отметил, что от приезда на XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту он прежде всего ожидает встречи с товарищами по небу, с друзьями, с Великими Луками, которые на видел два года.

Он отметил, что приехал на соревнования с радостным и боевым настроем «Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город из всех городов. Я об этом уже неоднократно говорил, что, когда активно перестану заниматься воздухоплавательным спортом, то буду приезжать только в Великие Луки, если не бороться за чемпионский титул. Но в этом году будет борьба», – сказал Андрей Кульков.

«Впервые я поднялся в небо в 2014 году, это был город Великие Луки. И я приезжаю сюда не пропуская ни одного соревнования с 2016 года, кроме прошлого года», – заключил он.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.