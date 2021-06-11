Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Кульков: Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город

«Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город», – заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации член сборной России по воздухоплавательному спорту Андрей Кульков.

Пилот отметил, что от приезда на XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту он прежде всего ожидает встречи с товарищами по небу, с друзьями, с Великими Луками, которые на видел два года.

Он отметил, что приехал на соревнования с радостным и боевым настроем «Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город из всех городов. Я об этом уже неоднократно говорил, что, когда активно перестану заниматься воздухоплавательным спортом, то буду приезжать только в Великие Луки, если не бороться за чемпионский титул. Но в этом году будет борьба», – сказал Андрей Кульков.

«Впервые я поднялся в небо в 2014 году, это был город Великие Луки. И я приезжаю сюда не пропуская ни одного соревнования с 2016 года, кроме прошлого года», – заключил он.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

11 июня 2021

Этого больше нет нигде. Псковичи рассказали, за что любят Родину
11 июня 2021

Андрей Кульков: Великие Луки – мой самый любимый воздухоплавательный город
11 июня 2021

Псковский областной онкодиспансер отметил 75-летие
11 июня 2021

Юрий Сорокин о новом стадионе школы №25: Именно из таких мест рождаются чемпионы
11 июня 2021

25 спортивных мячей и проектор подарил Михаил Ведерников школе №25 в Пскове
11 июня 2021

Стадион открылся у школы №25 в Пскове
11 июня 2021

Поступай на IT– ПАИ-live с Дмитрием Лобарёвым
11 июня 2021

В канун Дня России Александр Котов принял участие в губернаторском приёме

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...