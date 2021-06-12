Сегодня выйдет в эфир пятый выпуск программы «Псковская сводка»
Сегодня выйдет в эфир пятый выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.
Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 12 июня.
Выпуски проекта можно будет увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в Вконтакте и Telegram-канале «Псковская сводка».
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