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Происшествия

Сегодня выйдет в эфир пятый выпуск программы «Псковская сводка»

Сегодня выйдет в эфир пятый выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 12 июня.

Выпуски проекта можно будет увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в Вконтакте и Telegram-канале «Псковская сводка».

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