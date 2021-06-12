Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал поражение российской команде в стартовом матче чемпионата Европы по футболу

19:45, 12 июня 2021, ПАИ

Стало очень модным перед состязательными событиями опрашивать животных предсказателей. Вы должны помнить осьминога Пауля, который предсказывал результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 года. В этом году в России появился свой предсказатель. Правда, не осьминог, а белый кот Ахилл, который проживает в Эрмитажном комплексе Санкт-Петербурга. У него есть страничка в Instagram, где он и делает предсказания. Этот кот уже удачно наворожил победу испанцев над турецкой командой. Сегодня перед Ахиллом вновь поставили две миски с одинаковым кормом и флагами; : «Россия» и «Бельгия». Кот выбрал Бельгию. Насколько оправдается прогноз Ахилла, узнаем сегодня вечером.



Напомним, что сегодня в 22:00 пройдёт матч чемпионата Европы по футболу. Команда российской сборной сыграет с бельгийцами.