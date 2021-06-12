Плюсские волонтёры поддержали День России

21:18, 12 июня 2021, ПАИ

Для создания праздничной атмосферы на улицы Плюссы сегодня вышли волонтёры с разноцветными триколоровскими шарами, бело-сине-красными лентами и поздравляли всех жителей и гостей посёлка с Днём России.Об этом пишет газета «Плюсский край».

Отдельное вручение ленточек прошло перед началом соревнований по мини-футболу на ФОКОТе всем участникам праздничных состязаний.

Кроме того, как рассказали «Плюсскому краю» в Молодежном центре при отделе по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, трёхцветные ленты волонтёры вручали в Лядах, Заплюсье и Игомеле.