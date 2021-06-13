Две бутылки коньяка на 18 тысяч рублей похитил пскович из магазина

11:45, 13 июня 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

12 июня поступило сообщение из охраняемого магазина на Рижском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, который пронёс через кассу две бутылки коньяка, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.