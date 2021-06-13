В больнице Ростовской области пациент был убит шариковой ручкой

18:53, 13 июня 2021, ПАИ

В больнице Ростовской области пациента убили шариковой ручкой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное отделение СК РФ, Убит 57-летний пациент больницы Новочеркасска. 27-летний подозреваемый в этом преступлении, также являлся пациентом медучреждения.Он несколько раз ударил мужчину руками и ногами по голове, после чего воткнул ему в грудь шариковую ручку. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).