Владимир Жириновский призвал закрыть российские границы

20:16, 13 июня 2021, ПАИ

Необходимо, чтобы границы России оставались закрытыми для свободного перемещения до тех пор, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в своем Телеграм-канале.

«Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан Врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению», — написал Жириновский.

Также лидер ЛДПР заявил о том, что резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией, — по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции.