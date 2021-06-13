Владимир Жириновский призвал закрыть российские границы
Необходимо, чтобы границы России оставались закрытыми для свободного перемещения до тех пор, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в своем Телеграм-канале.
«Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан Врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению», — написал Жириновский.
Также лидер ЛДПР заявил о том, что резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией, — по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции.
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