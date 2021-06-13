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Происшествия

У жительницы Бежаницкого района телефонные мошенники выманили почти 60 000 рублей

У жительницы Бежаницкого района телефонные мошенники выманили почти 60 000 рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России «Бежаницкий». 8 июня около 13 часов на мобильный телефон жительницы позвонили, высветились московские номера. Мужчина представился сотрудником Сбербанка, и предупредил, что мошенники пытаются снять деньги со счета сберкнижки псковички и добавил, что это разбирательство передано в полицию.

Через полчаса ей позвонили с номера псковского городского телефона,  представились сотрудниками полиции, сказали идти в банк и снять деньги. При этом они подробно проинструктировали доверчивую гражданку и даже пояснили, что полицейские будут по камерам видеонаблюдения следить за происходящим, так как в банке имеются недобросовестные работники.

Женщина отправилась в отделение Сбербанка п. Бежаницы и сняла деньги со своих сберкнижек. Как только она это сделала, ей вновь позвонили и убедили положить сбережения в «безопасную ячейку» на обозначенные  три номера телефонов, что она и сделала. В итоге около 60 тысяч рублей ушли в карман мошенникам.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан о том, что ни сотрудники банка, ни сотрудники полиции, ни сотрудники какой-либо другой организации никогда не станут просить отправлять деньги в «безопасные ячейки» или на номера телефонов, не поинтересуются данными банковской карты и паролями, приходящими на телефон.

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