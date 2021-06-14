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Общество

Россиянам рассказали, куда жаловаться на навязчивые рекламные звонки на мобильный

Россиянам назвали способ избавиться от агрессивного телефонного маркетинга, пишут «Известия», со ссылкой на экспертов

«Если вам поступают звонки с рекламой, следует сразу попрощаться и положить трубку. Лучше попросить у звонящего адрес сайта, на котором вы сможете подробнее почитать про предложение и саму организацию. Если вы решили продолжить разговор, то не стоит верить всему, что вам говорят», - отметил директор по маркетингу «СберСервис» Максим Чубак.

В свою очередь, юрист Евгения Фурина напомнила, что распространение рекламы по телефону допускается только тогда, когда абонент заранее дал на это согласие. Поэтому при поступлении нежелательных звонков, поинтересуйтесь у звонящего, есть ли у него согласие на обработку ваших персональных данных и согласие на получение рекламы по телефону — и если да, то откуда. Если ваш вопрос игнорируют, необходимо направить в компанию письмо о том, что вы не давали такого согласия, и потребовать прекратить неправомерные действия. Если это не помогает, нужно обращаться в прокуратуру, ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

 

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