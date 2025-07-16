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Псковский музей впервые представит серебряные украшения сето в Светлогорске

Выставку «По платью видно, кто идёт» впервые представит Псковский музей-заповедник в Морском выставочном центре Музея мирового океана в Светлогорске, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора музея-заповедника Светлану Мельникову.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка посвящена народу сето и наполнена уникальными серебряными украшениями и костюмами.

«Мы открываем в Светлогорске совершенно особенную и очень важную для нас выставку. Несмотря на малочисленность, сето сохранили свою особенность, язык, удивительные костюмы, предметы ткачества, но самое главное – невероятные серебряные украшения», – рассказала Светлана Мельникова.

Экспонаты для коллекции, включающие украшения, предметы одежды и рукоделия, собирали более ста лет, добавила она. «Я абсолютно убеждена, что выставка подарит посетителям необыкновенные впечатления, знания и эмоции», – сказала гендиректор музея.

Среди экспонатов – праздничный наряд, который надевают для важных событий семейной жизни. «Серебряный убор» сетоской женщины может включать 20–22 предмета, которые весят около пяти килограммов.

На выставке также представлены шитьё и вязание, ткачество, песенное наследие сето, архивные и современные фотографии, пейзажи земли Сетомаа и акварели псковички Анны Калашниковой-Роот.

Выставка откроется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

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