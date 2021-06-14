Пожар на балконе квартиры произошел в Великих Луках

21:37, 14 июня 2021, ПАИ

Пожар на балконе квартиры произошел в Великих Луках. Об этом сообщает портал Луки.ру.

14 июня вечером в доме №11 по улице Дружбы произошел пожар. По предварительной информации, возгорание произошло на балконе квартиры на 4 этаже.

В результате пожара огнем повреждено окно в комнате, закопчены помещения кухни и комнаты квартиры. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.