Пожар на балконе квартиры произошел в Великих Луках
Пожар на балконе квартиры произошел в Великих Луках. Об этом сообщает портал Луки.ру.
14 июня вечером в доме №11 по улице Дружбы произошел пожар. По предварительной информации, возгорание произошло на балконе квартиры на 4 этаже.
В результате пожара огнем повреждено окно в комнате, закопчены помещения кухни и комнаты квартиры. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас любимый блогер?
14 июня 2021
Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове