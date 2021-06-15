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Псковские профсоюзные санатории представлены на Всероссийском форуме «Здравница-2021»

С 15 по 17 июня 2021 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (г. Москва) проходит XX, юбилейный, Всероссийский форум «Здравница-2021», организатором которого является Национальная курортная ассоциация (НКА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Псковский регион на форуме представлен тремя лечебно-профилактическими учреждениями («Хилово», «Череха» и «Голубые озера») и двумя учреждениями отдыха и оздоровления («Алоль» и «Пушкиногорье»).

«Санаторно-курортное лечение является по-настоящему важным разделом системы отечественного здравоохранения, - сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. - Помимо выполнения своей основной функции, профсоюзные здравницы создают социальный стабилизирующий эффект за счет создания новых рабочих мест в социально-бытовой и производственной инфраструктуре. Мы сумели сохранить уникальный санаторно-курортный фонд, который призван эффективно работать на сохранение и укрепление здоровья граждан России».

В облсовпрофе напомнили, что санатории «Хилово», «Череха» и «Голубые озера» основаны на природных источниках минеральных вод и лечебных грязей. Одновременно они могут принять на лечение и отдых до 1400 человек. Базы отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье» расположенны в живописных местах и предлагают прекрасные возможности для семейного и коллективного отдыха. Турбазы удачно совмещают все необходимое для отдыха и экскурсионно-познавательного туризма.

«Всероссийский форум «Здравница-2021» - уникальная площадка для поиска эффективных форм межведомственного взаимодействия для решения поставленных президентом РФ задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, полноценной жизни до 80 и более лет, формирования государственной политики здоровьесбережения и стабильного развития курортов России, а также для создания условий развития курортного комплекса и преобразования его в значимую бюджетообразующую отрасль», отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Традиционно в форуме принимают участие около 250 организаций, более 2000 участников из всех регионов России, представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Правительства РФ, правительства Москвы, министерств и ведомств, ученые Российской Академии наук, специалисты научно-исследовательских центров, организаторы здравоохранения, руководители санаторно-курортных учреждений, а также руководители ФНПР и профсоюзных здравниц.

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