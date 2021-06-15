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Общество

Псковских призывников дважды тестируют на коронавирус

Псковские призывники дважды проходят тестирование на коронавирус. Об этом сообщил глава военного комиссариата Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 июня.

Он уточнил, что тесты и вакцина имеются в полном объеме. Призывников сначала тестируют на муниципальном сборном пункте, а после — в областном.

Сергей Судаков добавил, что психически не уравновешенные, алкоголезависимые люди не допускаются к службе в армии. Что касается выявления заболеваний по время призывной кампании, чаще всего у призывников обнаруживают болезни сердца, психические, опорно-двигательной системы. Сергей Судаков отметил, что не годными по состоянию здоровья признаются небольшое количество призывников.

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