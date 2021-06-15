Следующий День открытых дверей в Псковском онкодиспансере анонсировал Александр Юров

18:26, 15 июня 2021, ПАИ

«Дни открытых дверей» в Псковском онкодиспансере будут проходить два раза в год, сообщил главврач Псковского онкологического диспансера Александр Юров в проекте ПАИ-live, приуроченном к Дню открытых дверей в этом учреждении, направленном на выявление рака кожи и меланомы. Акция прошла сегодня, 15 июня.

Два раза в год, каждый пациент, каждый гражданин нашей области без предварительной записи, имея на руках паспорт, полис и СНИЛс может прийти в диспансер, оформить карту в отдельном окне, затем регистратор проводит его по отдельной очереди к онкологу или дерматологу.

Этим летом также пройдет День открытых дверей по проверке мужского и женского здоровья.

«В летние месяцы планируется День открытых дверей по мужскому и женскому здоровью, планируем организовать группы по обследованию предстательной железы, рака шейки матки и рака молочной железы. Конечно же, раз в полгода и дальше будем проводить День открытых дверей по меланоме и раку кожи. В учреждении третьего уровня такие акции должны быть регулярными», - подчеркнул Александр Юров.