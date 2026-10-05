Псковский филиал Университета ФСИН России собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО
Личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России принял участие в благотворительной акции сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре «Добро.рф» в Псковской области.
К акции присоединились сотрудники, курсанты и представители совета ветеранов филиала. Организаторы акции отметили, что участники проявили сплочённость, гражданскую ответственность и готовность поддержать тех, кто выполняет служебный долг.
Собранные вещи и предметы первой необходимости передали в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области для дальнейшей отправки адресатам. В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда и другие необходимые вещи.
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