Псковские студенты-спасатели приняли участие в профессиональных соревнованиях в Чечне

22:27, 15 июня 2021, ПАИ

Студенты-спасатели регионального отделения Псковской области Общественной Молодежной Организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей» (ВСКС) приняли участие на командной игре «Гонка волонтёров» для добровольцев подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям с 9 по 13 июня 2021 в Гудермес Чеченской Республики. Об этом Корпус рассказал в своих соцсетях.

Псковскую область представили начальники студенческих-спасательных отрядов ВСКС Игорь Ежов и Лера Стрелкова

На протяжении 3х дней участники прошли серию интеллектуальных и физических испытаний, сплотились и сформировали командный дух.

В заключительный день состоялась поисково-спасательная гонка, в ходе которой была осуществлена эвакуация условно пострадавшего человека на санитарном вертолёте в Центральную Республиканскую больницу города Грозного.