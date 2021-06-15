Псковские студенты-спасатели приняли участие в профессиональных соревнованиях в Чечне
Студенты-спасатели регионального отделения Псковской области Общественной Молодежной Организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей» (ВСКС) приняли участие на командной игре «Гонка волонтёров» для добровольцев подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям с 9 по 13 июня 2021 в Гудермес Чеченской Республики. Об этом Корпус рассказал в своих соцсетях.
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На протяжении 3х дней участники прошли серию интеллектуальных и физических испытаний, сплотились и сформировали командный дух.
В заключительный день состоялась поисково-спасательная гонка, в ходе которой была осуществлена эвакуация условно пострадавшего человека на санитарном вертолёте в Центральную Республиканскую больницу города Грозного.
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