Квартиры в новостройках могут подешеветь в 2022 году

07:17, 16 июня 2021, ПАИ

В 2022 году средняя стоимость новых квартир может упасть на 5-8%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Эксперты связывают такой прогноз с ростом средних ипотечных ставок и интересом инвесторов к льготному кредитованию — они выкупили 20% квартир во время действия в период действия указанной меры поддержки. При этом обычно за год в стране фиксируется около 5% продаж квартир в новостройках с целью их дальнейшей реализации.

Таким образом, к моменту завершения строительства домов, когда цены повышаются, в продажу поступят квартиры от инвесторов. В связи с увеличением предложения, в том числе за счет самих инвесторов, а также снижением спроса из-за роста средних ипотечных ставок, в том числе льготной, может снизиться и рост цен на жилье.