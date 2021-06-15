Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Квартиры в новостройках могут подешеветь в 2022 году

В 2022 году средняя стоимость новых квартир может упасть на 5-8%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Эксперты связывают такой прогноз с ростом средних ипотечных ставок и интересом инвесторов к льготному кредитованию — они выкупили 20% квартир во время действия в период действия указанной меры поддержки. При этом обычно за год в стране фиксируется около 5% продаж квартир в новостройках с целью их дальнейшей реализации.

Таким образом, к моменту завершения строительства домов, когда цены повышаются, в продажу поступят квартиры от инвесторов. В связи с увеличением предложения, в том числе за счет самих инвесторов, а также снижением спроса из-за роста средних ипотечных ставок, в том числе льготной, может снизиться и рост цен на жилье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

15 июня 2021

Новая цифровая платформа Россельхозбанка «Свое Село» поможет со строительством и покупкой частного дома
11 июня 2021

Губернатор Псковской области предложил ввести переходный период для полной легализации «серого бизнеса»
10 июня 2021

300 кредитов по льготной сельской ипотеке выдал Россельхозбанк в Псковской области
10 июня 2021

Лесоперерабатывающее предприятие открыли в Псковском районе
09 июня 2021

Пустошкинский район не желал обустраивать по нацпроекту свою территорию и лишился выделенных денег

09 июня 2021

Псковские бизнесмены смогут получать поддержку в приоритетном порядке
08 июня 2021

Между Москвой и Санкт-Петербургом заработала первая линия квантовой связи

08 июня 2021

Центр «Мой бизнес» принимал активное участие в ПМЭФ-2021

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...