Комитет по финансам Псковского облсобрания рекомендовал принять проект закона о бюджете региона за 2020 год

10:55, 16 июня 2021, ПАИ

16 июня комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рекомендовал принять проект закона Псковской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год» на предстоящей сессии Псковского областного Собрания в двух чтениях. Об этом с заседания комитета передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова напомнила, что в мае губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил Псковскому областному Собранию отчет о работе администрации региона с подробным докладом по каждому вопросу.

«Вопросов по годовому отчету не поступило, он прошел процедуру проверки счетной палаты. Параметры по расходам и доходам очень серьезные, порог 50 млрд переступили по консолидированному бюджету», - сказала Павлова, подчеркнув, что 2020 год складывался сложно, выделялись средства из областного и федерального бюджетов на борьбу с пандемией, что позволило пройти период.

«Государственный долг составил 19 млрд 37 млн рублей, просроченной кредиторской задолженности почти нет у областного бюджета. В целом бюджет исполнялся достаточно стабильно и устойчиво», - отметила Павлова.

Вице-спикер псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что отчет об исполнении бюджета прошел внешнюю проверку счетной палаты и все отражено в соответствующем акте. «Есть заключение государственного правового управления и протокол общественных слушаний, которые проходили в этом году на сайте администрации. К сожалению, данная форма не оправдала себя, поскольку ни вопросов, ни предложений не было. Или я не прав?», - заявил Полозов.

Людмила Павлова согласилась с вице-спикером регионального парламента и еще раз напомнила об обсуждении отчета губернатора на сессии облсобрания.