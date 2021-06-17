Молодого печерянина будут судить за 140 преступлений в сфере оборота наркотиков

09:08, 17 июня 2021, ПАИ

24-летнего жителя Печорского района будут судить за совершение140 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчину вовлекли в незаконное распространение наркотиков и психотропных препаратов в составе организованной группы под видом высокооплачиваемой работы курьером. В дальнейшем ему передавали оптовые партии наркотиков, которые он помещал в специальные тайники для их последующего получения клиентами.

Печерянин обвиняется в совершении 29 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и 111 по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета, совершенный организованной группой, в крупном размере). Мужчине грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.