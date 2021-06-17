Началась 59-я сессия Псковского областного Собрания

11:02, 17 июня 2021, ПАИ

17 июня в 11:00 началась 59-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В проекте основной повестки 22 вопроса. В частности, депутатам предстоит рассмотреть финансовые отчёты и поправки в бюджет текущего года, изменения в Устав, назначение выборов и границы зон охраны храма в Невеле. Также в повестке значатся вопросы в сфере социальной политики, здравоохранения. Парламентарии согласуют ряд законопроектов, приводящих областное законодательство в соответствие с актуальными федеральными нормами.