Новая дорога через деревню Крестки появится после реконструкции улицы Кузбасской Дивизии
В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии будет построена новая дорога через деревню Крестки, сообщил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.
«В 2019 году со стороны Псковского района был сделан ремонт, и сейчас будем делать «отросток» от Кузбасской Дивизии в ту сторону. На этом проект не заканчивается, надеюсь, что появится дополнительное финансирование на продолжение Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова», - добавил Елкин.
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