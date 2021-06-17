Новая дорога через деревню Крестки появится после реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

10:20, 17 июня 2021, ПАИ

В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии будет построена новая дорога через деревню Крестки, сообщил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«В 2019 году со стороны Псковского района был сделан ремонт, и сейчас будем делать «отросток» от Кузбасской Дивизии в ту сторону. На этом проект не заканчивается, надеюсь, что появится дополнительное финансирование на продолжение Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова», - добавил Елкин.